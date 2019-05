MILAN NEWS – Poteva essere una serata grigia, che avrebbe chiuso ogni porta ai sogni possibili di gloria del Milan. E invece il colpaccio al ‘Franchi’ mantiene i rossoneri ancora in vita nella tanto agognata corsa al quarto posto.

La Champions League è traguardo ancora possibile per il Milan di Rino Gattuso, che ieri sera ha espugnato il campo di una Fiorentina in caduta libera, abile a mostrare un pizzico d’orgoglio soltanto a sprazzi nel secondo tempo. Tre punti d’oro che arrivano nel giorno in cui l’Atalanta ottiene l’ennesimo successo contro il Genoa e che dunque teoricamente poteva tagliare le gambe a tutte le sue inseguitrici.

Una vittoria dettata dal carattere di un Milan entrato in campo a Firenze per ottenere i tre punti; come riporta la Gazzetta dello Sport i rossoneri hanno disputato un primo tempo molto positivo e concreto, finalizzato dal ritorno al gol di Hakan Calhanoglu, abile a sfruttare un taglio in profondità di Suso. Un guizzo che indirizza la gara in favore del Milan, mentre la Fiorentina continua a dormire sonni orribili in piena contestazione dei propri tifosi.

Nella ripresa il Milan abbassa il suo baricentro e qualcosa concede, come da prassi: Gigio Donnarumma, finora operoso, si deve salvare su Mirallas e Chiesa per mantenere il vantaggio fino alla fine. E’ un successo di sofferenza e di squadra, un segnale eccellente per Gattuso che, nonostante da settimane venga indicato come sicuro partente a fine stagione, tiene accesa la luce della speranza Champions. Ora sotto con Frosinone e Spal, due avversarie non così insuperabili, sperando che da Bergamo arrivino notizie confortanti.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

