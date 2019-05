MILAN NEWS – Il Milan tiene vivo il sogno Champions League. L’ostacolo più grande è superato, e ora, considerando un calendario favorevole, serve soltanto un fondamentale assist dalla Juventus.

Massimo risultato col minimo sforzo. Come infatti riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, al Diavolo basta un golletto di Hakan Calhanoglu per piegare una Fiorentina involuta, intristita e a digiuno di vittorie casalinghe nel 2019. Così la prima delle tre finali rossonere, la più temuta, finisce in gloria anche se con troppi patemi d’animo. Ma è quanto basta per respirare e sperare. Poi ci sarebbe da argomentare anche il solo primo tempo apprezzabile, ma contavano più che altro i tre punti.

Ora i prossimi impegni vedranno la formazione di Gennaro Gattuso contro il Frosinone a San Siro e la SPAL a Ferrara, e nel frattempo la società ha chiesto alla Lega di posticipare alle 20.30 la sfida con i ciociari per giocare alla stessa ora dei bergamaschi. Ma siccome la contemporaneità è garantita soltanto all’ultima giornata, la risposta da via Rosellini potrebbe essere amara. Conta però che il Milan sia vivo, riuscendo a vincere a Firenze dove il successo mancava dal 2014. Adesso bisognerà tifare per l’ex Massimiliano Allegri, perché Juventus-Atalanta sarà probabilmente decisiva: se la Dea dovesse imporsi anche all’Allianz Stadium, allora l’Olimpo probabilmente sarà tutto per Gian Piero Gasperini.

