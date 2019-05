CALCIOMERCATO MILAN – La stagione del Watford, club londinese della prima divisione, può definirsi decisamente positiva.

La squadra giallo-rosso-nera ha ottenuto un discreto undicesimo posto finale in Premier League, vale a dire una salvezza più che tranquilla con picchi anche molto gradevoli, e l’accesso alla prestigiosa finalissima di FA Cup che si giocherà a Wembley contro il Manchester City. Il tutto grazie anche alle gesta di un attaccante che in Italia conosciamo molto bene.

Calciomercato Milan, occhi su Deulofeu. Ma Leonardo ha altri obiettivi

Il talento in questione è Gerard Deulofeu, attaccante esterno spagnolo classe 1994. Il Milan si ricorda molto bene di lui, che due anni fa per metà stagione ha aiutato i rossoneri in un periodo complicato, dimostrando leadership offensiva e determinazione da vendere. Un giocatore completo, che sa essere incisivo sotto porta ma anche correre su tutta la fascia per dare una mano ai compagni e non risparmiarsi mai.

Da gennaio scorso si parla di un possibile ritorno a Milanello per Deulofeu, che è rimasto molto legato ai colori rossoneri e non disdegnerebbe affatto un prossimo ingaggio nel nuovo Milan. In effetti la pista che porta al calciatore del Watford non è così assurda, visto che il club lo segue e lo stima in maniera particolare. Ma secondo le indiscrezioni di Calciomercato.com, Deulofeu non sarebbe la prima scelta di Leonardo: il direttore dell’area tecnica rossonera lo considera in primis troppo costoso (40 milioni di euro richiesti dal Watford) e inoltre preferirebbe spostare l’attenzione su altri profili per rinforzare l’attacco.

Possibile che elementi come il francese Saint-Maximin o il brasiliano Everton, entrambi più giovani di Deulofeu, siano nomi considerati più in linea con le strategie future del Milan. Ma occhio ai colpi di scena e agli stravolgimenti: l’estate di mercato 2019 sarà lunga e il nome di Deulofeu può tornare sempre di moda.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

