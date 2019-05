CALCIOMERCATO MILAN – Dopo un inizio nel settore giovanile dell’Ajax, nel 2011 il PSV Eindhoven ha creduto in lui e oggi è diventato uno dei punti fermi della squadra nonché ricercato da diversi club europei: stiamo parlando di Steven Bergwijn.

Olandese, classe 1997, è stato accostato più volte al Milan lo scorso gennaio. Tuttavia, Leonardo e Paolo Maldini non hanno mai concretamente affondato il colpo. Dopo i 70 milioni di euro investiti per Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek, la società rossonera poteva fare solamente operazioni in prestito e avrebbe speso soldi soltanto se ne valeva la pena e avrebbe rinforzato in maniera certa la squadra.

Calciomercato Milan, Bergwijn: spunta l’Ajax

Bergwijn potrebbe clamorosamente tornare all’Ajax, proprio la diretta rivale del PSV in Eredivisie. Pronti 35 milioni di euro per l’acquisto dell’esterno sinistro. L’agente dell’attaccante, Fulco van Kooperen, ai microfoni del De Telegraaf, ha rivelato: “Non nego che se ne sia parlato. L’interesse è serio, l’Ajax vuole i migliori giocatori olandesi, quindi ha senso che cerchino Steven”.

L’Ajax potrebbe dunque battere la concorrenza di Milan e Inter su tutte. Le milanesi dovrebbero presto pensare a valide alternative all’esterno olandese. Bergwijn era nel mirino anche di club come il Bayern Monaco. Da valutare la situazione nelle prossime settimane, ma la squadra di Amsterdam fa sul serio.

Il Milan ha già nel mirino altri esterni offensivi, a sinistra piace tantissimo il brasiliano Everton Soares Sousa del Gremio de Porto Alegre. Mentre sulla fascia opposta ha già imbastito da tempo i contatti con l’entourage del francese Allan Saint-Maximin del Nizza. Leonardo sa bene che la squadra rossonera necessita importanti rinforzi in attacco, sulle fasce nello specifico.

