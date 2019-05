CALCIOMERCATO MILAN – Da mesi si parla del possibile approdo di Everton Sousa Soares in maglia rossonera. Il talento brasiliano è un pallino di Leonardo, che ha già avviato i contatti per capire se vi sia la possibilità di portarlo a Milanello.

Il 23enne esterno offensivo del Gremio de Porto Alegre piace molto, ha caratteristiche al Milan servirebbero. È veloce, abile nel dribbling, sa servire i compagni e possiede buon fiuto per il gol. In questo inizio di stagione ha segnato 10 reti e servito un assist tra Brasileirao e Coppa Libertadores. Un 2019 che sta confermando le qualità del giocatore, ambito sia al Diavolo che da club inglesi.

Calciomercato Milan, l’operazione Everton rischia di saltare?

La trattativa per Everton non è ancora decollata, considerando che il Milan prima aspetta di sapere se parteciperà alla prossima Champions League o meno. Il quarto posto e i premi UEFA sono determinati per il calciomercato estivo del club rossonero. L’operazione per Everton ha costi elevati, considerando che nel contratto c’è una clausola rescissoria da 80 milioni di euro e che per meno di 40 il Gremio de Porto Alegre non sembra granché disposto a trattare.

Intanto il giornalista Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport rivela che l’amministratore Ivan Gazidis potrebbe stoppare l’affare Everton proprio a causa degli alti costi. Oltre al prezzo del cartellino, bisogna considerare pure le commissioni da corrispondere agli agenti. Ovviamente è presto per dire che il talento brasiliano non verrà al Milan, per adesso si tratta di un’indiscrezione e solo il tempo ci dirà come andranno le cose. Certamente con la qualificazione alla prossima Champions League la dirigenza rossonera avrà maggiore margine di manovra, non solo per Everton.

Ivan #Gazidis dopo Ibra e Fabregas (lo scorso gennaio) boccia a #Leonardo anche il nome di #Everton dalla lista dei possibili rinforzi del #Milan. Costi troppo alti, in particolare le commissioni… #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 14 maggio 2019

