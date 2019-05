CALCIOMERCATO MILAN – Ancor prima di conoscere scenari e situazioni, il Milan si cautela. Così nonostante la presenza di Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone in attacco, spunta nome a sorpresa per il mercato rossonero: Leonardo Pavoletti.

Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, la dirigenza rossonera vorrebbe rinforzare la batteria di attaccanti in vista della prossima stagione. E nel mirino rossonero è rintrato anche il 30enne del Cagliari, autore di 14 goal in campionato finora.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, primi contatti per Pavoletti

Come assicura il quotidiano, ci sono già stati i primi sondaggi per il centravanti di Liverno. Primi contatti che potrebbero svilupparsi nel corso dell’estate, soprattutto se dovesse sorprendentemente partire Cutrone. Perché senza la qualificazione in Champions League sarà un’estate lunga e difficile per Elliott Management Corporation. Sacrifici inevitabili e un ridimensionamento all’orizzonte, col Diavolo pronto a puntare sugli under 25. Senza gli introiti europei e col peso incombente del fair play finanziario, soprattutto dopo i 70 milioni di euro, tutto può succedere in estate. Nulla va escluso, purtroppo. Così il Milan, in caso di scenari spiacevoli, si cautela.

Ma questo retroscena, al di là della cruda e dura realtà, potrebbe avere anche un significato tattico. Magari col club pronto a puntare fortemente su un attacco a due dopo un 2019 da comparsa per Cutrone, con un nuovo tecnico pronto a rilanciare un 4-4-2 e col Milan chiamato a cercare una terza punta di riserva come del resto stava già accadendo a gennaio quando il talento di Como ottenne un posto al lato di Gonzalo Higuaín. Anche perché il Dt Leonardo è già da tempo sulle tracce di esterni offensivi esplosivi, al di là del modulo della prossima stagione, e le preferenze sembrerebbero essere ricadute su Allan Saint-Maximin del Nizza ed Everton del Grêmio.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it