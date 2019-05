MILAN NEWS – Aria di rivoluzione in casa Milan in questo finale di stagione, e non solo dal punto di vista delle scelte tecniche basilari.

Pare che l’amministratore delegato Ivan Gazidis stia cominciando a lavorare alacremente per costruire un club più solido ed innovativo, a partire dal cambio in panchina nel Milan Femminile, passando poi per alcuni dettagli che verranno mutati all’interno dell’organigramma e dalle gestione delle risorse.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

E si parla nelle ultime ore anche di una posizione non così stabile per Leonardo: il direttore dell’area tecnica rossonera sarebbe considerato responsabile del clima teso tra dirigenza e staff tecnico degli ultimi mesi e anche di alcune scelte di calciomercato nell’estate 2018 che non avrebbero fruttato a livello di aspettative tecniche.

Il giornalista Luca Pagni, nel suo celebre ‘Bollettino Milan’, si domanda però a questo punto se Leonardo fosse realmente a rischio, chi starebbe gestendo il mercato rossonero in vista della prossima sessione estiva: “Tutti in discussione, quindi. Sicuramente Gattuso, ma anche Leonardo. Il quel potrebbe essere ritenuto responsabile del clima che si è creato tra dirigenza e allenatore, il comportamento di alcuni giocatori fuori e dentro il campo e anche qualche scelta non felice di mercato. In attesa di conferme, il Bollettino non può non porsi una domanda: ma se Elliott pensa di sostituire Leonardo, chi sta facendo il mercato, in settimane decisive per chiudere accordi e “prenotare” giocatori? E, nel caso, c’è già il nome del sostituto? E non si rischia così di preparare un’altra stagione in corsa, commettendo altri errori?”

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it