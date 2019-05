CALCIOMERCATO MILAN – Cosa succederà nel futuro del club rossonero è difficile da prevedere. Innanzitutto serve capire se la squadra si qualificherà alla Champion League oppure no, poi il quadrò potrà essere più chiaro.

Il Milan spera di poter conquistare il quarto posto, obiettivo di inizio stagione e che comporterebbe indubbi vantaggi. Innanzitutto nel bilancio verrebbero iniettati molti milioni provenienti dai premi UEFA, consentendo così di sistemare i conti. In secondo luogo, la dirigenza avrebbe maggiore margine di azione potendo disporre di maggiori risorse. Inoltre, grazie alla Champions, si possono attirare più facilmente giocatori.

Calciomercato Milan: chi resta, chi va e chi è incerto

Ma oltre al calciomercato in entrata, va considerato pure quello in uscita. Oggi Sky Sport ha fatto il punto della situazione, indicando quali giocatori sono ritenuti incedibili. Si tratta di Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek. Per Gigio si è parlato di un’offerta da parte del PSG, però non vi sono conferme ufficiali dalla Francia. Qualcuno aveva ipotizzato che persino il capitano non fosse intoccabile, ma in realtà il Milan non intende prendere in considerazione alcuna offerta per lui. Secondo il giornalista Peppe Di Stefano, bisogna comunque fare attenzione alla qualificazione o meno in Champions del Diavolo.

Tra i praticamente sicuri partenti ci sono i calciatori in scadenza di contratto: Cristian Zapata, Ignazio Abate, Riccardo Montolivo, José Mauri e Andrea Bertolacci. Sembrava che i primi due potessero rimanere a Milanello, ma le ultime indiscrezioni rivelano che invece se ne andranno. Vedremo se magari lo scenario cambierà nelle prossime settimane, non è escluso che la dirigenza possa provare a trattenerli. Al difensore colombiano non mancano opzioni per il proprio futuro, sia in Italia che all’estero.

Ovviamente non mancano quei giocatori che vengono ritenuti in bilico, coloro il cui futuro è incerto. Sky Sport fa principalmente quattro nomi: Franck Kessie, Hakan Calhanoglu, Jesus Suso e Tiemoué Bakayoko. Quest’ultimo non è neppure di proprietà del Milan, essendo arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea.

Redazione MilanLive.it

