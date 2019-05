CALCIOMERCATO MILAN – I tifosi sognano di rivedere il club rossonero ad alti livelli al più presto, non è un mistero. Tuttavia, c’è anche la consapevolezza che serve un percorso prima di poter tornare al top. Vincere subito è impossibile, ma è importante avviare un progetto adatto all’obiettivo.

Il Milan sembra intenzionato a puntare sui giovani per il proprio futuro. Una linea verde che ovviamente potrà pagare solo nel giro di un po’ di anni. Serviranno tempo e pazienza, forse neanche troppo se si punterà sui profili giusti. Sono in molti a pensare che Ivan Gazidis voglia attuare il modello Arsenal, valorizzando talenti per poi cercare anche di innescare quelle plusvalenze che al bilancio servono in ottica Fair Play Finanziario. I risultati sportivi sono importanti, però serve pure avere conti in ordine.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, Tonali e altri talenti nel mirino

Al Milan è arrivato da mesi Geoffrey Moncada come capo-scout, una figura che ha già lavorato molto bene al Monaco. Lui e gli altri osservatori sono già al lavoro, visionando costantemente giovani che possono tornare utili per il futuro. Ragazzi che possono essere inseriti nel settore giovanile e altri che invece verrebbero inseriti subito in Prima Squadra.

Tra le promesse del calcio italiano ed europeo più interessanti c’è certamente Sandro Tonali, gioiello del Brescia che ha dato un ottimo contributo alla promozione in Serie A delle Rondinelle. Gli scout del Milan lo hanno monitorato con costanza, lo riporta il quotidiano Corriere dello Sport. Il 19enne centrocampista di Lodi fa gola sia al Diavolo che ad altre società della Serie A. Rischia di scatenarsi un’asta, sempre che il presidente Massimo Cellino non decida di tenersi il calciatore un altro anno per valorizzarlo ulteriormente.

Oltre che all’Italia, gli osservatori del Milan guardano anche all’estero. Nei campionati stranieri ci possono essere occasioni interessanti e con costi più contenuti. La Ligue 1 francese è tenuta particolarmente d’occhio e non bisogna escludere qualche arrivo proprio da lì in estate. A Milanello ci saranno diverse novità, la squadra ulteriormente svecchiata e sarà interessante conoscere i nomi dei giocatori sui quali la dirigenza punterà.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it