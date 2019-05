Calciomercato Milan: Zapata via alla scadenza del contratto, Mustafi possibile sostituto.



Le strade del Milan e di Cristian Zapata si dovrebbero separare al termine della stagione. Il difensore va in scadenza di contratto a giugno 2019 e non dovrebbe esserci il rinnovo.

Dopo sette stagioni trascorse in maglia rossonera, il 32enne colombiano sarà libero di trovare una nuova squadra. Le offerte non mancano, se ne sta occupando il suo agente Ivan Ramiro Cordoba. L’esperto centrale interessa sia in Italia che in altri campionati europei. Inoltre, nelle settimane scorse è emersa la volontà del Flamengo di ingaggiarlo per rinforzare la propria difesa. Insomma, le opzioni a Zapata non mancano.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, Mustafi sostituirà Zapata?

Il Milan dovrà intervenire nella retroguardia se veramente lascerà partire l’ex difensore di Udinese e Villarreal. A livello numerico il reparto andrebbe completato. E tra i giocatori nel mirino della dirigenza c’è Shkodran Mustafi, come confermato anche oggi dal quotidiano Tuttosport. Il 27enne tedesco lascerà l’Arsenal in estate e Ivan Gazidis, ex CEO dei Gunners, lo conosce molto bene.

Bisogna comunque dire che Mustafi non è un profilo particolarmente economico. Il club londinese ha speso 41 milioni di euro per acquistarlo dal Valencia nell’estate 2016 e dunque non vorrà fare regali. Il suo contratto scade a giugno 2021 e pertanto l’Arsenal non ha fretta di cederlo a qualsiasi prezzo. Immaginiamo che per meno di 20 milioni il difensore non lascerà Londra. E secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe anche il Valencia stesso tra i pretendenti nella corsa al calciatore.

I tifosi Gunners non sono granché contenti della stagione di Mustafi e vogliono la sua cessione. Il tedesco tra Serie A e Liga aveva mostrato buone qualità, dunque può tornare utile a diverse squadre. Forse anche al Milan, ma bisognerà vedere formula e condizione economiche dell’eventuale operazione. Per adesso non c’è alcuna trattativa avviata, l’ex centrale della Sampdoria rappresenta solamente un’idea.

NEWS MILAN, ABATE VERSO L’ADDIO: UNA SCELTA GIUSTA?

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it