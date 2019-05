MILAN NEWS – Tutto dipenderà dai risultati e dagli ultimi 180 minuti del proprio campionato. Poi Gennaro Gattuso saprà se potrà considerarsi ancora l’allenatore del Milan o se invece dovrà fare le valigie.

L’allenatore rossonero, abile a rilanciarsi nelle ultime due gare di campionato, dovrà raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League per ottenere la riconferma. Una missione difficile, quasi impossibile visti i ritmi a cui viaggia la prima rivale Atalanta, ma il calendario potrebbe dare una mano ai rossoneri che affronteranno Frosinone già retrocesso e Spal ampiamente salva e soddisfatta nelle ultime due gare stagionali.

Senza quarto posto finale dunque Gattuso dovrà fare le valigie, visto che la sua annata si concluderebbe con il fallimento su tre fronti: mancata qualificazione in Champions League, uscita precoce dai gironi di Europa League a dicembre scorso e sconfitta interna nelle semifinali di Coppa Italia che ancora brucia.

Intanto Sportmediaset ha confermato alcune indiscrezioni spuntate nelle ultime ore che vedrebbero mister Rino verso un ingaggio alla Sampdoria. In passato si era parlato di un contatto con la Roma dell’amico Francesco Totti, ma ora sono i blucerchiati a sondare il terreno per Gattuso, considerato un papabile sostituto di Marco Giampaolo, pronto a fare armi e bagagli dopo due anni sotto la ‘Lanterna’. Tutto da capire se Gattuso, personaggio dal carattere grintoso e senza peli sulla lingua, riuscirà in caso ad andare d’accordo col vulcanico e estroso presidente Massimo Ferrero.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

