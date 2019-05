MILAN NEWS – Pur avendo rialzato la testa dopo un periodo a dir poco nero, il Milan deve ancora risolvere un cruccio piuttosto importante a livello di gioco e di squadra.

Mancano i gol di Krzysztof Piatek, bomber polacco arrivato a gennaio per 35 milioni dal Genoa e che aveva abituato benissimo tutti i suoi nuovi tifosi a suon di realizzazioni continue e determinanti. Un rapace d’area di rigore che improvvisamente, proprio di pari passo col momento più difficile della stagione rossonera, ha smesso di farsi valere nelle occasioni decisive.

Piatek non segna da 42 giorni precisi, dalla sconfitta contro la Juventus in trasferta, quando il polacco illuse il Milan segnando un classico gol di rapina e disputando una gara davvero positiva. Dopo di che il buio, colpa degli scarsi rifornimenti dei compagni ma ultimamente anche di una verve decisamente in calo per l’ex bomber genoano, fermo a quota 21 reti complessive in campionato ormai da più di un mese.

La sfida al Frosinone di domani sera a San Siro può essere finalmente l’occasione per rivedere Piatek ad alti livelli: il numero 19 ha già colpito i ciociari quando indossava la maglia del Genoa, precisamente il 30 settembre scorso, realizzando una doppietta decisiva allo ‘Stirpe’ e regalando tre punti preziosi ai liguri. Dunque la squadra di Baroni, già matematicamente retrocessa, potrebbe portare fortuna a Piatek, che deve ritrovare pericolosità e concretezza anche per allontanare le critiche sul suo modo di giocare, ultimamente considerato troppo passivo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

