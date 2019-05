MILAN NEWS – Resterà aggrappato sia alle speranze Champions League sia alla sua preziosa panchina Gennaro Gattuso, che non ha voglia di mollare il proprio incarico dopo una stagione a suo dire ‘non fallimentare’.

Il tecnico rossonero però verrà giudicato soprattutto per i risultati finali che il Milan riuscirà ad ottenere. Se dovesse agganciare il quarto posto tanto agognato allora potrebbe seriamente tenersi il posto in panchina, al contrario senza la Champions League in tasca sarà dura vedere il vecchio Rino a partire dal prossimo luglio cominciare il ritiro estivo di Milanello.

Come scrive la Gazzetta dello Sport è dunque normale che il Milan si cominci a guardare attorno per trovare un eventuale nuovo allenatore che possa riportare i rossoneri in una posizione di classifica stabilmente prestigiosa. Tanti i nomi che circolano tra i media, ma due in particolare sembrano essere le piste vive e possibili attualmente.

Scartata l’opzione Di Francesco, profilo che non ha mai convinto dalle parti di Milanello, restano i piedi le candidature di Maurizio Sarri e Marco Giampaolo. I rossoneri punterebbero su un tecnico italiano con un progetto tecnico e tattico intrigante: l’ex Napoli sarebbe la prima scelta nel caso in cui il Chelsea gli desse realmente il ben servito, mentre l’attuale tecnico della Sampdoria piace per le idee di gioco ma al momento resta una seconda scelta. Il tutto sarà determinato però dal piazzamento finale del Milan in questo campionato.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

