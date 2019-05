MILAN NEWS – Il valzer degli allenatori italiani ed internazionali è già cominciato da tempo, nonostante manchi ancora una settimana alla fine del campionato più alcune finali europee rilevanti.

Proprio dopo la finalissima di Europa League tra Chelsea e Arsenal del 29 maggio si conoscerà il futuro di Maurizio Sarri, tecnico toscano che sta vivendo una situazione paradossale. Dopo aver portato i ‘Blues’ al terzo posto in Premier League e ad essersi giocato con onore (perdendo solo ai rigori) la Coppa di Lega inglese contro il Manchester City, Sarri è comunque in bilico e potrebbe non bastare neanche il successo in Europa nella finale di Baku per meritare la riconferma al Chelsea.

Sarri è stato accostato dunque ad un possibile ritorno in Italia; nelle scorse settimane il tecnico è stato sondato da Milan e Roma, due club che sicuramente cambieranno allenatore subito dopo la fine del campionato. Ma secondo quanto riportano le indiscrezioni di Sportitalia, sembra che ora in pole ci sia la Juventus.

I campioni d’Italia hanno annunciato ormai la separazione con Massimiliano Allegri e dunque sono alla ricerca di un allenatore che ne raccolga la prestigiosa eredità. Nelle ultime ore sono stati mossi passi in avanti per Sarri, che dunque diventa uno dei nomi caldi per la panchina bianconera del futuro.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

