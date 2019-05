News Milan: Alessio Romagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del Premio Gentleman.

Presente al Premio Gentleman, Alessio Romagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti lì presenti. Il capitano del Milan ha toccato ovviamente molti argomenti importanti, a partire dalla corsa Champions League.

Si deciderà tutto all’ultima giornata di campionato. I rossoneri devono vincere a Ferrara contro la Spal e, al tempo stesso, aspettare un passo falso di Atalanta o Inter. Il pensiero del difensore: “Ci crediamo e daremo il massimo per vincere domenica, poi aspetteremo i risultati. Non dipende da noi, ma abbiamo l’obiettivo di vincere. Senza Champions non sarebbe un fallimento, però dispiacerebbe molto, perché siamo lì, ad un solo punto. Dopo il derby abbiamo sbagliato qualche partita di troppo e non siamo stati lucidi“.

Per la vittoria di ieri col Frosinone è stata decisiva la parata di Gianluigi Donnarumma su rigore: “Gli siamo molto grati, è stato bravo. Lui è un fenomeno, ci ha salvato e gli facciamo i complimenti“. Poi un parere su Gennaro Gattuso: “Anche per lui è stato un anno difficile, è cresciuto tanto, è un bravissimo allenatore e una persona vera. Ci ha migliorato, ci ha portato in alto rispetto all’anno scorso. Ha gestito bene il gruppo, le voci sul suo futuro non ci influenzano“.

Infine Romagnoli ha parlato anche di futuro: “Io sto bene a Milano, finché sto bene starò qui, poi vedremo. Se rimarrò l’anno prossimo? Ripeto, sto bene qui, sono il capitano e ho motivi per stare qui, poi bisogna parlare con la società“. Intervenuto anche a ‘Milan TV’, il difensore ha parlato anche di Ignazio Abate: “Non è solo un compagno, è un amico. La sua assenza si sentirà molto nello spogliatoio. Ci ha aiutati a crescere. Speriamo di esultare insieme domenica”.

