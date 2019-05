CALCIOMERCATO MILAN – Nei mesi scorsi uno dei nomi più accostato al Milan per l’estate era Héctor Herrera: il messicano ha compiuto 29 anni lo scorso aprile, in scadenza di contratto col Porto nel giugno. Un parametro zero che poteva tornare utile ai rossoneri.

Addirittura a metà febbraio si parlava di un “Milan in pole position per Herrera“, ma poche settimane dopo era già sfumato tutto. Almeno stando ai giornali, perché non è nemmeno confermato che in via Aldo Rossi stessero pensando a questo centrocampista. In tal senso la politica di Ivan Gazidis è chiara: bisogna puntare solo a giocatori giovani e di prospettiva. Nonostante fosse svincolato, Herrera avrebbe comunque richiesto uno stipendio importante in fondo le qualità non sono nemmeno così invidiabili, con tutto il rispetto. Inoltre oggi con le super milionarie commissioni degli agenti, uno “svincolato” non costa mai “zero”. E se lo sommiamo agli incrementi di stipendio che chiedono, il gioco è fatto.

Calciomercato Milan, Herrera all’Atletico Madrid

La notizia era già ampiamente nell’aria lo scorso marzo, quando AS titolava di un affare praticamente concluso tra Herrera e l’Atletico Madrid. Operazione che adesso è stata definita in via quasi ufficiale. Per il centrocampista è già pronto un contratto per le prossime cinque stagioni, con i Colchoneros che in questo modo vuole blindare un giocatore cercato da molte squadre nell’ultimo periodo. A riferirlo sono i colleghi di Fox Sports.

La scelta è stata del giocatore, convinto dallo stesso Diego Simeone che lo aveva contattato con insistenza nei mesi scorsi. Il messicano con il Porto in questa stagione ha giocato 52 partite, con 9 gol e 2 assist all’attivo.

Prima di lasciare il Porto però, Héctor Herrera giocherà la finale di Coppa del Portogallo contro lo Sporting Lisbona, in programma sabato 25 maggio alle ore 18:15 allo Stadio nazionale di Jamor di Oeiras. L’ultima per il messicano con la maglia biancoblù. Nei giorni successivi ufficializzerà il proprio addio, già scritto per via del contratto in scadenza, e si accaserà alla corte del Cholo Simeone.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

