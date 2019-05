⚽ Goals, tricks and a final treat today at Milanello! 🥅

⚽ Gol e colpi di classe nel primo allenamento rossonero a Milanello! 🥅 pic.twitter.com/sARmbMC1xj — AC Milan (@acmilan) 21 maggio 2019

NEWS MILAN – È iniziato l’avvicinamento dei rossoneri all’ultima giornata di campionato, prevista a Ferrara – domenica 26 maggio alle 20:30 – contro la SPAL. A seguire da vicino l’allenamento a Milanello anche Leonardo e Paolo Maldini.

Alle 15:30 la squadra è entrata in campo per una fase di riscaldamento con dei torelli a tema, seguiti da una serie di esercizi di mobilità articolare e da qualche giro di corsa prima di iniziare il lavoro con il pallone. Poi, gruppo diviso in tre parti: le prime due impegnate in esercitazioni sul possesso palla su campo ridotto; la terza in un lavoro aerobico con alcuni giri di corsa lungo il perimetro. I tre gruppi si sono alternati nello svolgimento delle esercitazioni prima di riunirsi per la consueta partitella finale. Il programma di domani, mercoledì 22 maggio, prevede una sola sessione alle ore 11:00.

Intanto in vista dei match in contemporanea di domenica sera, tra cui SPAL-Milan, la Lega ha ridotto la tolleranza d’attesa per le squadre, in modo da favorire la contemporaneità di tutti i match coinvolti nella lotta Champions League e salvezza.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

