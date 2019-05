News Milan, Donadoni critico sull’eventuale addio di Leonardo.

Il futuro di Leonardo al Milan viene continuamente messo in dubbio. Stando alle ultime indiscrezioni circolate, la sua permanenza sarebbe fortemente a rischio. C’è chi dà per certo il suo addio, con il conseguente arrivo di Luis Campos al suo posto.

Sembra strano pensare che un dirigente portato dalla proprietà Elliott nel luglio 2018 possa essere messo da parte dopo nemmeno un anno. Eppure, i rumors continuano a confermare tale possibilità. Sono emersi presunti contrasti con l’amministratore delegato Ivan Gazidis, smentiti però dal Milan. Probabilmente il brasiliano vorrebbe quell’autonomia che non può avere con la presenza dell’ex CEO dell’Arsenal. Il quadro non è chiarissimo.

In ogni caso, tra coloro che guardano con scetticismo l’eventuale partenza di Leonardo c’è Roberto Donadoni. L’ex giocatore rossonero, attualmente allenatore alla ricerca di squadra, ai microfoni di Sky Sport non ha parlato positivamente del tema: «Mesi fa ho incontrato lui e Maldini, parlando del più e del meno. Mi serviva una maglia per un bambino che aveva subito un’intervento importante. Sentire ora che Leonardo potrebbe dimettersi rende tutto poco chiaro e non fa pensare in maniera ottimistica sul futuro. In questa stagione hanno tentato di mettere delle basi, spero che il Milan possa tornare competitivo al più presto».

Donadoni non guarda in maniera positiva all’eventualità che l’attuale direttore genera dell’area tecnico-sportiva rossonera vada via. Ci sarebbe bisogno di continuità per realizzare un progetto. È comunque importante che vi sia unità di intenti, le parti dovranno confrontarsi e fare il bene del Milan.

