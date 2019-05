News Milan, Leonardo verso l’addio: Maldini invece ha due scelte.

Paolo Maldini e Leonardo (©Getty Images)Al centro delle discussioni riguardanti il Milan c’è sempre il futuro dell’organigramma dirigenziale. Nello specifico, ci può essere un cambiamento ai vertici dell’area sportiva. Nonostante la smentita fatta trapelare dal club, Leonardo potrebbe non fare più parte della società al termine della stagione.

Il nome forte per sostituirlo rimane sempre quello di Luis Campos, oggi direttore del Lille e noto scopritore di talenti. Dopo l’ottimo lavoro svolto al Monaco tra il 2013 e il 2016, due anni fa si è trasferito nella squadra che nella Ligue 1 è seconda. C’è tanto di suo in questa impresa, visto che è stato abile a scegliere i giocatori giusti sui quali puntare e dato fiducia ad un allenatore come Christophe Galtier.

News Milan, Maldini resterà senza Leonardo?

C’è chi si domanda se Paolo Maldini rimarrà al Milan in caso di addio di Leonardo. È stato proprio il brasiliano a chiamare l’ex capitano per riportarlo in rossonero la scorsa estate. C’è un legame di amicizia tra loro, hanno lavorato a stretto contatto in questi mesi. Secondo Tuttosport, la leggenda milanista si ritroverà ad un bivio: restare, chiedendo magari di avere maggiori poteri, oppure andarsene via dopo neppure un anno dal suo ritorno.

Sia la proprietà Elliott Management Corporation che l’amministratore delegato Ivan Gazidis spingono per la sua permanenza. Maldini è il Milan, la sua presenza nell’ambiente è importante per trasmettere il DNA rossonero soprattutto ai giocatori. Rappresenta la storia del club, però al tempo stesso Paolo vuole avere un ruolo operativo. Non ha mai accettato l’idea di essere una semplice bandiera da esibire. Intende dare il proprio contributo da dirigente. In caso di addio di Leonardo, non vuole essere tagliato fuori dai processi decisionali. Certamente avrà un confronto sia con Gordon Singer che con Gazidis stesso per parlare del futuro. Poi valuterà. Il suo legame con Leo è forte, pertanto vuole capire che piano ci siano.

