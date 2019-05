News Milan: Simone Inzaghi continua ad essere un’idea concreta per il post Gennaro Gattuso.

Il Milan sta già pianificando il proprio futuro, in attesa di capire se sarà Champions League o meno. Gennaro Gattuso rimarrebbe volentieri e le quotazioni sono in risalita. Ma nel frattempo le indiscrezioni continuano a circolare.

Eusebio Di Francesco è stato uno dei primi nomi contattati da Leonardo, ma nulla di fatto. Antonio Conte è destinato ormai all’Inter: c’è già la data della firma. Difficile Maurizio Sarri, ora nel mirino anche della Juventus. Sullo sfondo resta Simone Inzaghi, altro profilo molto gradito alla società di via Aldo Rossi. Il tecnico ha appena vinto la Coppa Italia con la sua Lazio e pare voglioso di una nuova avventura. Anche lui e fra gli obiettivi della Juventus, ma il Milan ci pensa e arrivano ulteriori conferme. Stando al ‘Corriere della Sera’ di oggi, sarebbe uno dei primi della lista in caso di addio a Gattuso al termine di questa stagione.

Oltre alla Juventus, su Simone Inzaghi ci sono anche il Milan e il Siviglia di Monchi, che ha avuto contatti anche con Di Francesco nelle ultime settimane. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro fra l’allenatore e Claudio Lotito per parlare di futuro. Il fratello di Filippo farà delle richieste chiare e nette al suo presidente: un prolungamento importante – almeno fino al 2021 o 2022 – e una campagna acquisti incisiva per rinforzare concretamente la rosa. Se non gli verranno fatte queste promesse, allora Inzaghi potrebbe decidere di andar via. E, come già detto, le offerte non gli mancano. C’è da sottolinea un aspetto però: Lotito non lascerà andare tanto facilmente il suo allenatore, che ha ancora un contratto in essere con la Lazio. Se si dovesse fare avanti la Juventus, il presidente potrebbe essere più flessibile. Nel caso di Siviglia e Milan, invece, la sua disponibilità a trattare sarebbe minore, a meno che non sia lo stesso Inzaghi a fare pressione per essere liberato.

