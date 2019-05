News Milan: si è concluso l’incontro fra Simone Inzaghi e Claudio Lotito. Il tecnico prende tempo e aspetta i rossoneri.

Si è tenuto in serata l’incontro fra Simone Inzaghi e Claudio Lotito a Formello, dove oggi la Lazio si è allenata in compagnia di una buona fetta di tifosi. Il presidente ha detto ad alcuni sostenitori che il tecnico sarebbe rimasto, ma è ancora tutto da definire.

I colleghi di ‘LaLazioSiamoNoi.it’ hanno fatto il punto della situazione. Il summit è iniziato verso le 19 e si è concluso verso le 21 circa. La fumata non è né bianca e né nera: è grigia, quindi vuole dire che il tecnico ha preso tempo. Lotito ha fatto la sua proposta di rinnovo, ma l’allenatore non ha dato una risposta certa. Il motivo? Il Milan. In questi ultimi giorni l’interesse dei rossoneri per lui si è fatto un po’ più forte e Inzaghi ci sta seriamente pensando. Prima di dire sì o no alla Lazio, vuole aspettare l’ultima giornata di Serie A e quindi la classifica completa finale.

Inzaghi aspetta il Milan

Se per la Lazio l’ultima giornata è ininfluente, per il Milan può significare tutto. Con il raggiungimento di un insperato quarto posto, la società di via Aldo Rossi non potrebbe fare altro che confermare Gennaro Gattuso, quindi la pista rossonera sfumerebbe per Inzaghi. In caso contrario, invece, lui è una delle ipotesi più forti per prendere il posto del calabrese al momento. Ecco perché l’attuale allenatore della Lazio continua a prendere tempo. Da lunedì le sue idee, e anche quelle del ‘Diavolo’, saranno certamente più chiare. A questo summit non c’era Igli Tare, altro nome accostato al club rossonero per il ruolo di direttore sportivo in questi ultimi giorni. Un’assenza legata però ad una trattativa di calciomercato, nulla a che vedere con queste voci. L’albanese è molto legato a Lotito e difficilmente lo lascerà. Inzaghi invece resta un’alternativa concreta a Gattuso, ma non entusiasma i tifosi.

