Il calciomercato è al momento l’ultimo dei pensieri in casa Milan. Le attenzioni del club sono sul match di Ferrara, l’ultima chance per guadagnarsi un posto in Champions League. Ma anche l’ultima partita in rossonero per molti calciatori.

Ad oggi Patrick Cutrone rappresenta un patrimonio per la società di via Aldo Rossi, sia tecnico che economico. Ma per lui è stata una stagione difficile, sempre da riserva. Con Gonzalo Higuaìn prima e Krzysztof Piatek poi. Ma il minutaggio collezionato è comunque ottimo, visto che Gennaro Gattuso lo ha praticamente sempre inserito a gara in corso. A Torino, nel match più importante della stagione contro i granata, lo ha schierato persino titolare al posto del più quotato polacco. Purtroppo però le reti sono poche: soltanto tre in Serie A, nove totali. Esattamente la metà rispetto a quelle segnate lo scorso anno, alla sua prima stagione da professionista. Vorrebbe fare di più e spera di avere più spazio. Ma intanto l’interesse intorno a lui aumenta.

Cutrone, il Napoli ci pensa

Non è una novità che diverse squadre hanno fatto dei sondaggi per Cutrone. A gennaio c’è stato un tentativo – a vuoto – del Torino, ma piace anche al Tottenham, a caccia di un sostituto di Fernando Llorente. Si era parlato anche di Borussia Dortmund e Atletico Madrid nei giorni scorsi. Il suo agente aprì ad un futuro lontano da Milanello, per poi tornare sui suoi passi e confermare che sarebbe rimasto al Milan. Ma nel frattempo l’attaccante di Como è finito nel mirino anche del Napoli. Carlo Ancelotti ha consegnato a Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis una lunga lista di obiettivi: per l’attacco c’è segnato anche il nome di Cutrone, come riportato da ‘Radio Kiss Kiss’, canale ufficiale del club azzurro. Prima di fare qualsiasi mossa però, bisognerà aspettare gli sviluppi societari del Milan. I partenopei seguono anche Mauro Icardi, prossimo all’addio all’Inter.

