Più fonti insistono: il Milan starebbe pensando a Simone Inzaghi in caso di addio a Gennaro Gattuso. Un’indiscrezione che lascia un po’ perplessi, visto che la Lazio in campionato ha fatto peggio del Milan.

Indubbio l’ottimo lavoro svolto alla Lazio, ma non è un profilo che entusiasma particolarmente la tifoseria. Il motivo, oltre a quello già citato sopra, è la sua difficoltà ad accettare le sconfitte senza per forza cercare giustificazioni. In questo Rino è perfetto: riconosce gli errori e non si è mai lamentato di arbitro o di altro. Ma nonostante questo, la società di via Aldo Rossi sta valutando un eventuale ingaggio. Simone Inzaghi piace anche alla Juventus, che però non si fida pienamente di lui e preferirebbe prendere un allenatore più quotato. Pep Guardiola è destinato a rimanere un sogno, restano in corsa Maurizio Sarri ma anche Mauricio Pochettino. Per il tecnico della Lazio c’è anche un ostacolo difficile da superare: Claudio Lotito.

Simone Inzaghi-Lotito, incontro in corso

Oggi la Lazio ha aperto le porte di Formello ai tifosi per festeggiare insieme la Coppa Italia, vinta mercoledì scorso contro l’Atalanta in finale. Un successo importante per Simone Inzaghi, che con la squadra capitolina aveva già vinto la Supercoppa Italiana nel 2017. Nell’occasione c’era anche il presidente, pronto ad incontrare il suo allenatore già in serata per discutere del futuro. Il tecnico gli chiederà il rinnovo e soprattutto garanzie sul mercato: vuole che la rosa venga rinforzata in maniera importante, altrimenti i piani non saranno in linea con i suoi. In ogni caso Lotito è sicuro che Simone Inzaghi resterà. Come riportato da ‘Sportmediaset’, durante l’allenamento di oggi alcuni tifosi gli avrebbero chiesto quale sarebbe stato il futuro dell’allenatore: “Inzaghi resta, da qui non si muove“, ha detto il numero uno dei capitolini. Novità comunque sono attese già per la serata, o altrimenti per domattina. I due si stanno incontrando adesso al centro tecnico e prenderanno una decisione sul da farsi.

