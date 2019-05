MILAN NEWS – Il Monaco venerdì sera ha concluso una delle stagioni più difficili della sua storia recente, perdendo a Nizza ma ottenendo una difficile salvezza.

Il club monegasco a inizio stagione, dopo una partenza ad handicap, aveva esonerato il tecnico Leonardo Jardim, quello dell’ultimo titolo nel 2016-2017, per dare spazio all’esordiente Thierry Henry. L’ex attaccante francese però non è riuscito a trascinare il Monaco fuori dalle sabbie mobili ed è stato richiamato Jardim, che non senza qualche patema d’animo ha per lo meno evitato una clamorosa retrocessione in Ligue 2.

Tutto da decifrare ora il destino dell’allenatore portoghese, che prima di tornare a Montecarlo era stato vicino ad iniziare l’avventura nel campionato cinese. Jardim ha ancora due anni di contratto ma è possibile che trovi nei prossimi giorni una soluzione con la dirigenza del Monaco per svincolarsi. Intanto, dopo la gara di Nizza, il tecnico ha ammesso: “Il mio futuro? Ho ancora due anni di contratto, ho deciso di rischiare e rinnovare. Il Monaco è salvo e dovrei restare qui, anche se non dipende solo da me”.

Il Milan intanto attende novità sul fronte monegasco visto che Jardim è ultimamente stato accostato al club rossonero come possibile nuovo tecnico, soprattutto nel caso in cui le redini tecniche del club dovessero essere consegnate nelle mani del direttore sportivo portoghese Luis Campos.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

