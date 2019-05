MILAN NEWS – La serata di oggi in quel di Ferrara determinerà se il Milan l’anno prossimo percorrerà una strada ricca e sicura, grazie agli introiti Champions, oppure se il cammino sarà tortuoso e più difficile a livello economico.

Ma a prescindere dal piazzamento finale dei rossoneri e dalla competizione europea a cui prenderà parte l’anno venturo, si parla di un vero e proprio ribaltone in arrivo: secondo la Gazzetta dello Sport durante la prossima estate inizierà un progetto diverso, con modalità piuttosto contrastanti a quello visto nell’ultima stagione e molto probabilmente capitanato dall’amministratore delegato Ivan Gazidis, al quale la proprietà Elliott Management pare aver lasciato carta bianca.

E’ possibile che Spal-Milan sia l’ultima gara da dirigente per Leonardo; il brasiliano è dato sempre più vicino alle dimissioni, sia perché Gazidis abbia in mente di imporgli un ruolo con meno poteri all’interno del management, sia per la chiamata della Federcalcio brasiliana come responsabile delle varie Nazionali. Ma l’addio di Leo rischia di non essere l’unico segnale forte: ora anche Paolo Maldini potrebbe lasciare il ‘suo’ Milan nei prossimi giorni.

Lo storico capitano, rientrato nel club dopo anni di voci e di lontananza, potrebbe non considerare appetibile il progetto di Gazidis e dunque dare le proprie dimissioni clamorose. Voci che si rincorrono e che stanno aumentando nelle ultime ore, mentre al contrario le quotazioni di Gennaro Gattuso sono in ascesa: il tecnico è molto stimato da Gazidis e dalla proprietà e non è da escludere che abbia un’altra possibilità anche in caso di arrivo al quinto posto finale. Può succedere di tutto, ma a breve dovrebbe cominciare l’alba di un nuovo Milan.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

