MILAN NEWS – Il Milan a livello di classifica e di aritmetica è già sicura di accedere alle competizioni europee per la prossima stagione, anche se bisognerà capire a quale parteciperà.

La vittoria dei rossoneri sul Frosinone e la conseguente sconfitta del Torino in casa dell’Empoli dello scorso weekend ha praticamente già scritto sia l’approdo del Milan alle coppe internazionali sia l’esclusione del Toro, nonostante i granata per diverse settimane abbiano letteralmente sognato un aggancio alla zona Europa League, anche dopo il 2-0 inflitto proprio ai rossoneri.

L’unica chance che avrebbe in teoria il Torino per rientrare tra le qualificate alla prossima Europa League non passa dalla classifica finale, bensì dalla possibile esclusione del Milan dalle competizioni UEFA per via delle severe sanzioni dovute al mancato rispetto del Fair Play Finanziario.

Già lo scorso anno i rossoneri avevano seriamente rischiato tale esclusione, poi annullata tramite il ricorso al Tas di Losanna, ma in queste settimane si sta discutendo nuovamente di una possibile sanzione esemplare per il Milan. In tal senso è intervenuto Walter Mazzarri, allenatore del Torino che non nasconde di averci fatto un pensierino: “Per quello che abbiamo dimostrato ci sentiamo il diritto di andare in Europa. Non gufiamo per le altre, infatti insisto nel dire di fare una bella partita oggi. Ma se ci dovessero ripescare ce lo saremmo meritati. Arrivando settimi comunque saremmo andati in Europa fosse andata diversamente in Coppa Italia”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

