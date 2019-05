Calciomercato Milan: Everton, Crystal Palace e Newcastle hanno messo gli occhi su Saint–Maximin.

Per lungo tempo si è parlato di un forte interesse del Milan per Allan Saint–Maximin. Nel calciomercato di gennaio Leonardo è stato molto vicino al suo acquisti. La trattativa però è saltata a causa delle alte richieste del Nizza.

Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2020. Lui ha già detto di voler cambiare aria, magari per fare il salto di qualità in un big. Non rinnoverà quindi, ed è per questo che il suo club sarà costretto a cedere in questa finestra estiva. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni. I rossoneri ha mantenuto vivi i contatti con il giocatore nel corso di questi mesi. Ora però con le dimissioni di Leonardo tutto può cambiare. Non è detto, perché Saint–Maximin rispecchia perfettamente le caratteristiche del nuovo corso: è giovane, costa poco ed è un giocatore da valorizzare, tecnicamente ed economicamente. Senza dimenticare che il Milan ha fortemente bisogno di un esterno.

Everton, Crystal Palace ed Everton su Saint-Maximin

Stando a quanto riportato da ‘Nice Matin‘, sul giocatore francese ci sarebbero tre club della Premier League: Everton, Newcastle e Crystal Palace. L’Inghilterra è un campionato che affascina molto Saint–Maximin, che ha delle caratteristiche che ben si sposano con le attitudini di quel campionato. Ha velocità, forza fisica, tecnica importante e una buona media realizzativa. Questi club non avrebbero nessun problema ad acquistarlo dal punto di vista economico. Il Milan potrebbe essere superato da queste società perché al momento la situazione societaria è ancora poco chiara. Tra l’altro il francese era un obiettivo di Leonardo, che lo aveva trattato già durante il calciomercato di gennaio. Sarebbe davvero un peccato perdere un giocatore con le sue caratteristiche. Se dovesse rimanere Gattuso, Saint–Maximin sarebbe perfetto per il 4-3-3: è il giocatore che è mancato in questa stagione.

