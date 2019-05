News Milan: Fabio Borini ha parlato al canale ufficiale del club della stagione rossonera.

Il Milan chiude la stagione al quinto posto in classifica. Niente Champions League anche quest’anno: il club andrà in Europa League. Ivan Gazidis si è detto deluso, ma anche fiducioso per il futuro.

Fabio Borini ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV’ e ha espresso tutta la sua amarezza: “Difficile esprimere in una sola parola il sentimento. Siamo orgogliosi di quanto fatto, ma anche delusi per non aver raggiunto il quarto posto. Lo abbiamo lasciato nelle mani degli altri. Noi siamo rimasti concentrati sulla nostra partita, anche se qualcosa dal campo si percepiva. Anche questa sera ce la siamo complicata, come è successo per tutta la stagione“.

Secondo il calciatore non c’è nessun dubbio sul valore della rosa: “Per me la rosa è da Champions League. Siamo giovani, ci conosciamo bene, comunichiamo bene fra noi. Disfare e ricostruire ogni anno non è semplice. Noi dobbiamo puntare sulla stessa linea e crescere“. Infine un suo parere su Gennaro Gattuso: “Ci ha dato quello che è lui, la generosità, che mette ovunque. Ci ha messo il cuore, passione. Sa cosa vuol dire indossare questa maglia“.

Redazione MilanLive.it

