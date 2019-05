News Milan: Franck Kessie ha segnato sette gol in Serie A, è il suo record personale. Ottimi numeri per i rigori.

La stagione del Milan si è chiusa a Ferrara sul campo della SPAL. I rossoneri hanno vinto la quarta partita di fila. Che non è servita a nulla, perché l’anno prossimo sarà di nuovo Europa League.

Ieri sera in gol le due mezzali: Hakan Calhanoglu ha sbloccato il risultato, poi Franck Kessie ha firmato il secondo e il terzo gol. In mezzo, le due reti dei padroni di casa. L’ivoriano, su calcio di rigore, ha regalato le ultime speranze Champions ai rossoneri, in attesa di notizie positive da San Siro. Notizie mai arrivate, perché alla fine l’Inter è riuscita, di riffa o di raffa, a battere un sontuoso Empoli. Si chiude così la seconda stagione di Kessie in maglia rossonera. E potrebbe essere l’ultima, visto che l’ex Atalanta può diventa uno degli uomini mercato.

Kessie specialista dei rigori

Con le due reti contro la SPAL, Kessie ha raggiunto quota sette gol in campionato. Come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’ di oggi, si tratta del suo record personale di marcature in una singola stagione di Serie A. Nel suo primo anno nel massimo campionato contro l’Atalanta, nell’annata 2016-2017, ne aveva segnati sei; cinque, invece, alla sua prima in rossonero. Un altro dato molto importante per l’ivoriano riguarda le realizzazioni sui calci di rigore. In carriera ne ha calciati nove nel nostro campionato e ne ha segnati otto: si può tranquillamente definire uno specialista, anche perché molti di questi li ha tirati in momenti molto delicati. Come ad esempio ieri a Ferrara: un rigore che poteva regalare il quarto posto ai suoi, calciato in maniera perfetta e con freddezza. E adesso vedremo se continuerà a calciarli in maglia rossonera o altrove.

