MILAN NEWS – La sua stagione era già finita anzitempo, per colpa di un infortunio al perone che lo ha tolto di mezzo nel momento più caldo e particolare.

Davide Calabria però è considerato un punto fermo del Milan sia per il campionato appena concluso sia per quello che verrà, un terzino abile in entrambe le fasi che è ancora molto giovane (classe 1996) da poter migliorare e crescere.

Il numero 2 rossonero ha voluto commentare sul suo profilo personale di Instagram il finale agrodolce della stagione dando però speranze positive per il proseguo del cammino: “Da una parte resta il rimpianto, la Champions League era lì, alla nostra portata, e ci è sfuggita nel finale. Ma dall’altra restano i 68 punti. Il 5º posto. La voglia di non cadere. E tante cose buone fatte. E da quelle ripartiremo, a luglio, a Milanello. Con più rabbia, con più testa, con maggiore convinzione. Per difendere una maglia gloriosa, per difendere il Milan”.

Calabria inoltre si sta allenando in questi giorni a Milanello per cercare di recuperare in extremis ed essere presente a giugno agli Europei Under-21, visto che porterebbe la gloriosa fascia da capitano degli ‘azzurrini’.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

