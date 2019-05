News Milan: i dettagli sul ruolo offerto da Gazidis a Maldini.

Gennaro Gattuso e Leonardo hanno lasciato il Milan, rimane da capire se lo farà anche Paolo Maldini. La leggenda rossonera oggi ha incontrato Ivan Gazidis in sede ricevendo un’offerta per rimanere.

Sky Sport spiega che l’amministratore delegato gli ha proposto di occupare la posizione di Leonardo, dunque responsabile dell’area sportiva. Maldini voleva conoscere i progetti di Gazidis ed essere certo di non essere utilizzato semplicemente come bandiera in futuro. Ha sempre desiderato al Milan per avere un ruolo operativo e dovrebbe continuare ad averlo, se resterà. Si è preso del tempo per riflettere e poi decidere.

Sicuramente farebbe impressione vedere Maldini lasciare il club dopo neanche un anno dal suo ritorno. A richiamarlo era stato proprio Leonardo, che lo ha voluto fortemente per affiancarlo nella nuova avventura. I due hanno lavorato a stretto contatto in questi mesi e Paolo ha potuto maturare un po’ di esperienza da dirigente. Adesso bisognerà vedere se la proseguirà o se sceglierà di andarsene. Gazidis spera di essere stato abbastanza convincente. Neppure la proprietà Elliott Management Corporation vorrebbe perdere una leggenda come lui.

Redazione MilanLive.it

