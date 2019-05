NEWS MILAN – Nel giorno del suo 42° compleanno, Massimo Ambrosini ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Radio 24. L’ex capitano rossonero è stato interpellato durante la rubrica “Tutti Convocati”.

Un commento su Gennaro Gattuso, dopo il suo addio ufficializzato nella giornata di ieri: “Rino persona coerente con i suoi principi, ha seguito la sua natura. È un uomo serio, leale, competente nel suo mestiere. Avrà una carriera e sarà valutato per quello che farà. Inizio stagione Milan brillante, poi ha perso qualcosa. Se ripenso a tutto quanto è successo quest’anno Gattuso ha fatto un buon lavoro, tutte le squadre hanno perso dei punti”.

Un commento sull’intervista di Gazidis alla Gazzetta, che ha parlato del progetto del Milan per l’immediato futuro: “Ivan Gazidis è stato chiaro nell’intervista. La proprietà è un fondo che ha determinate priorità che possono essere diverse dalla vittoria immediata. La sensazione è che il Milan prenderà dei ragazzi, quindi ci vuole un allenatore che li valorizzi”.

Infine su Paolo Maldini, al quale è stato proposto il ruolo di direttore tecnico del Milan per le prossime stagioni: “Paolo quest’anno ha avuto modo di capire come vanno le cose, ora mi sembra pronto per il ruolo che gli viene proposto. Vorrà capire quali sono i limiti del suo ruolo e se riceverà delle risposte chiare dalla società, potrà farsi carico di questa sfida”.

