News Milan: possibile soluzione interna per il ruolo di direttore sportivo. Geoffrey Moncada potrebbe affiancare Paolo Maldini.

Sono giorno frenetici per il Milan per la ricerca di due nuove figure: il direttore sportivo e l’allenatore. Paolo Maldini dovrebbe diventare il responsabile dell’area tecnica, ruolo che prima era di Leonardo.

L’ex capitano si è preso del tempo del rispondere. Entro fine settimana lo farà. Dopodiché si passerà alla scelta del nuovo diesse. Si è parlato di Igli Tare, o anche del tedesco Sven Mislintat. Ma a quanto pare Ivan Gazidis ha già un piano molto chiaro. Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano a ‘Sky Sport 24’, l’idea dell’amministratore delegato è quella di promuovere Geoffrey Moncada, capo scout del Milan già dal 1 dicembre 2018. Il piano è proprio quello di comporre un nuovo duo, formato proprio dall’ex Monaco e da Maldini come direttore tecnico.

Elliott Management Corporation punta molto su Moncada, giovanissimo capo scout rossonero. In effetti ha una grande esperienza nella ricerca e nella valorizzazione dei talenti. Il suo lavoro al Monaco è un esempio lampante. A gennaio ha influito sulle scelte di calciomercato per quanto riguarda il settore giovanile. Ora potrebbe farlo per la prima squadra al fianco di Maldini. Nel caso in cui tutto andrà come previsto, il primo compito del nuovo duo tecnico è la scelta del nuovo allenatore, probabilmente la più difficile di questa esperienza.

Redazione MilanLive.it

