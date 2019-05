Calciomercato Milan, Bertolacci: niente ritorno al Genoa? Spunta il Lecce.

Stagione completamente anonima per Andrea Bertolacci, rientrato al Milan dal prestito annuale al Genoa senza trovare spazio. Gennaro Gattuso gli ha concesso solo 4 presenze in Europa League per un totale di 139 minuti in campo.

Il centrocampista classe 1991 era completamente fuori dal progetto tecnico-tattico dell’ormai ex allenatore rossonero. Ci si aspettava una sua cessione nel corso della sessione invernale del calciomercato, ma il giocatore ha preferito rimanere a Milanello fino alla scadenza del contratto percependo tutto l’ingaggio previsto. Avrebbe potuto andare altrove, ma con ingaggio inferiore. Comunque il 30 giugno sarà il suo ultimo giorno al Milan, poi sarà ufficialmente svincolato e potrà accasarsi altrove.

Calciomercato Milan, il Lecce vuole Bertolacci

In questi mesi si è dato abbastanza per scontato il suo ritorno al Genoa, dove ha militato diverse stagioni trovandosi bene sia dentro che fuori dal campo. Tuttavia, l’opzione rossoblu non è l’unica possibile. Era emersa anche l’ipotesi Udinese, squadra che si è salvata e che cerca di rinforzi di esperienza per vivere una stagione con meno patemi. Ma nelle ultime ore è emerso il forte interesse del Lecce, neo promosso in Serie A, nei confronti di Bertolacci. A rivelarlo è il quotidiano Tuttosport.

Il 28enne romano esordì proprio con la maglia giallorossa in Serie A nella stagione 2010-2011. Giocò in Puglia, in prestito dalla Roma fino al 2012. Successivamente ci fu il passaggio al Genoa e il resto della storia la conosciamo. Al Lecce uno come Bertolacci può fare comodo. È un calciatore esperto e con voglia di riscattarsi dopo un’annata ai margini del Milan. In un gruppo che è appena risalito dalla Serie B può tornare molto utile. Inoltre nella squadra attualmente guidata da Fabio Liverani troverebbe spazio certamente.

