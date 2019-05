Calciomercato Milan: Praet può diventare un obiettivo se dovesse arrivare Giampaolo.

Il Milan si ritrova in una fase cruciale della sua storia. Senza più Leonardo né Gennaro Gattuso, la società rossonera ha bisogno ora di un nuovo direttore sportivo e di un nuovo allenatore. Dopodiché si può procedere con la programmazione del calciomercato.

Molto dipende dalla risposta di Paolo Maldini all’offerta di diventare il responsabile dell’area tecnica. Successivamente si potrà procedere con la scelta della sua spalla destra e infine del tecnico. Marco Giampaolo è una delle opzioni valutate in questi giorni, anche se Simone Inzaghi pare in vantaggio. La sua Sampdoria ha disputato un ottimo campionato, soprattutto a livello di gioco. L’allenatore si sente pronto per una grande avventura e Milan e Roma ci pensano. Da un suo arrivo potrebbero dipendere anche alcune mosse in sede di campagna acquisti. Un nome già accostato in passato ai rossoneri è Dennis Praet, valorizzato proprio da Giampaolo in questi ultimi anni a Genova.

Torna di moda Praet

Giampaolo ha speso parole molto importanti per Praet. “Può diventare il Modric del domani“, ha detto il tecnico qualche settimana fa. Un paragone importante, quasi scomodo. Ma l’ex Empoli difficilmente parla a sproposito. Il Milan lo ha già seguito in passato e chissà che non possa esserci un affondo qualora in panchina arrivasse proprio l’attuale allenatore della Sampdoria. In questi anno il belga è cresciuto davvero tanto: è maturato dal punto di vista tecnico ma anche tattico. Arrivò in Italia da trequartista, quasi seconda punta; oggi è una mezzala di spinta e inserimento, spesso impiegato anche da regista in mezzo al campo. Con i tanti addii a centrocampo, il Milan potrebbe pensarci seriamente. Potrebbe “rimpiazzare” Stefano Sensi, giocatore su cui puntava fortemente Leonardo. Senza più il brasiliano, la trattativa col Sassuolo – data per definita da diverse fonti – potrebbe saltare. Occhio a Praet quindi, il pupillo di Giampaolo. I due potrebbero lavorare insieme ancora lontani dalla Samp.

Redazione MilanLive.it

