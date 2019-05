News Milan: giovani della Primavera possono essere aggregati alla Prima Squadra in estate per essere valutati.

La stagione del Milan Primavera è stata certamente fallimentare, non vi è dubbio. La retrocessione diretta in campionato lo testimonia. Nonostante gli arrivi a gennaio di Tiago Djalò, Leroy Abanda e Nikolaos Michelis l’annata non è stata salvata.

Tra gli obietti del club rossonero c’è quello di riorganizzare un po’ il settore giovanile, individuando un nuovo responsabile che prenda il posto di Mario Beretta. Una volta risolta la vicenda inerente la permanenza o meno di Paolo Maldini, si parlerà anche di come sistemare le cose nel vivaio. L’amministratore delegato Ivan Gazidis vuole che diversi talenti crescano in casa per poi approdare in Prima Squadra, come avvenuto già in stagioni passate.

Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto i nomi di alcuni ragazzi che possono essere aggregati al ritiro estivo per essere valutati. Uno di questi è Frank Tsadjout, attaccante che Gennaro Gattuso ha già chiamato in più occasioni pur senza schierarlo. È stato il miglior marcatore del Milan Primavera in campionato con 10 gol. Potrebbero essere presi in considerazione anche centrocampisti come Emanuele Torrasi (classe 1999), Marco Brescianini (2000) e Alessandro Sala (2001). Interessante anche il 18enne Gabriele Capanni. Da non dimenticare Daniel Maldini, classe 2001 e figlio di Paolo. Per il giovane esterno offensivo (all’occorrenza anche trequartista) una buona stagione con 10 gol segnati, considerando pure i 2 alla Viareggio Cup. Purtroppo un infortunio gli ha impedito di aiutare la squadra a conquistare la salvezza nel finale di campionato.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it