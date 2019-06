CALCIOMERCATO MILAN – Non può definirsi certo esaltante la prima stagione italiana di Samu Castillejo, attaccante spagnolo che non ha ancora lasciato il segno.

Il numero 7 iberico non è stato un flop per il Milan, ma ci si aspettava un impatto migliore dal punto di vista tecnico e strategico. 31 presenze, quattro gol e due assist non rappresenta un bottino così scarno, ma c’è chi pretendeva di più da Castillejo che in patria era stato presentato come uno dei talenti più assoluti e di prospettiva del calcio spagnolo.

news Milan, >> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, il Villarreal rivuole Castillejo: le ultime

Difficile capire se in futuro Castillejo sarà considerato utile alla causa milanista oppure semplicemente un calciatore marginale. Dalla Spagna intanto hanno le idee già molto chiare: il portale web El gol digital ha parlato di una clamorosa quanto non così impossibile partenza dell’attaccante, che sarebbe tentato di ritornare al Villarreal, proprio il club che la scorsa estate ha ceduto Castillejo al Milan per circa 25 milioni di euro complessivi.

Il tutto si consumerebbe ‘grazie’ all’intervento del Napoli: la società azzurra sta per ingaggiare proprio dal Villarreal il talento Pablo Fornals, ala d’attacco che piace molto a Carlo Ancelotti. Per sostituirlo i ‘sottomarini gialli’ sembrano intenzionati a riportare a casa Castillejo, che a detta dalla stampa iberica non godrebbe di moltissimi spazi in rosa dopo gli arrivi di Paquetà e Piatek (in realtà giocatori diversi da lui).

Quello del ritorno in Liga spagnola dopo un solo anno di Serie A non sembra un pensiero così lontano per Castillejo, che settimane fa era stato sondato anche dal Siviglia. Bisognerà però carpire le volontà dell’attaccante, che potrebbe anche considerare il rientro a Villarreal come una sorta di bocciatura e di passo indietro negativo nella sua carriera calcistica.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it