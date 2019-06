CALCIOMERCATO MILAN – Del futuro non v’è certezza. Non è soltanto la solita frase fatta che viene pronunciata a seconda delle situazioni. Nel caso del Milan attuale, ad oggi, è proprio così.

Ivan Gazidis attende la risposta da Paolo Maldini al quale ha offerto il ruolo di direttore tecnico; poi si procederà a rimpiazzare i dimissionari Leonardo e Gattuso, dunque un direttore sportivo e un allenatore. In tutto questo le indiscrezioni di mercato sono diminuite in questi ultimi giorni, e si parla più di tentativi di altri club per i rossoneri. In particolare quest’oggi i colleghi di Tuttosport scrivono di un interesse del Torino per Patrick Cutrone.

-> Per seguire il calciomercato Milan, CLICCA QUI <-

Calciomercato Milan, il Torino vuole Cutrone

I Granata vogliono regalare una spalla d’attacco ad Andrea Belotti, visto che in questa stagione Simone Zaza non ha convinto appieno visti gli appena 4 gol segnati. Cutrone sarebbe uno degli indiziati, soprattutto vista la deludente stagione appena conclusa: ha segnato soltanto 3 gol e 2 assist in 34 presenze, la maggior parte delle quali da subentrato. Migliore il bottino tra Europa League e Coppa Italia: 6 gol in 8 presenze.

Patrick Cutrone tifa Milan, è cresciuto nel settore giovanile e probabilmente il suo sogno sarebbe quello di lottare ancora per la maglia rossonera, come ha sempre fatto in questi anni. Però i cambiamenti societari attualmente in corso in casa rossonera portano inevitabilmente a pensare che qualche addio potrebbe esserci, soprattutto in caso di importanti offerte.

Difficile che il Torino voglia sborsare almeno 25/30 milioni di euro per il baby bomber rossonero. Il quotidiano Tuttosport non parla di cifre, ma le ipotizziamo noi. Così come è più probabile che i granata di Urbano Cairo chiedano al Milan un prestito con diritto di riscatto piuttosto che un acquisto a titolo definitivo.

Non è comunque la prima indiscrezione relativa al futuro dell’attaccante milanista. Cutrone è anche nel mirino dell’Atalanta. Il Toro avrebbe già l’alternativa in caso non andasse in porto l’idea Cutrone: si tratta dell’attaccante della Sampdoria Gianluca Caprari, 25 anni e quest’anno 12 reti segnate in blucerchiato.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it