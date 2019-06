News Milan: riavvicinamento fra Simone Inzaghi e la Lazio. Pronto un rinnovo biennale.

C’era grande pessimismo intorno al futuro di Simone Inzaghi alla Lazio, uno dei candidati alla panchina del Milan. L’incontro fra il tecnico e Claudio Lotito non c’era stato e sembrava difficile la permanenza a Roma.

In queste ultimissime ore però, come scrive ‘LaLazioSiamoNoi.it’, ci sarebbe stato un concreto riavvicinamento fra le parti grazie all’ottima opera di mediazione di Igli Tare, direttore sportivo dei biancocelesti. Quest’ultimo avrebbe detto all’allenatore che il progetto andrà avanti e che c’è tutta l’idea di migliorare. Se un big dovesse essere ceduto (Sergej Milinkovic–Savic è l’ipotesi più probabile), verrebbe rimpiazzato nel modo giusto. Insomma, una chiacchierata che avrebbe convinto Inzaghi a ripensarci e ad avvicinarsi nuovamente alla Lazio.

Oltre a questo c’è anche il fattore Juventus. Il tecnico sa di essere una delle opzioni dei bianconeri per il dopo Massimiliano Allegri, ma Andrea Agnelli e Fabio Paratici sembrano orientati su altre scelte. Nelle prossime ore, o anche lunedì, ci sarà il fatidico incontro fra Inzaghi e Lotito per chiarire in maniera definitiva la situazione. Di conseguenza potrebbe arrivare l’ufficialità del rinnovo: si parla di un nuovo biennale. Per il Milan rimarrebbe forte la candidatura di Marco Giampaolo, che a questo punto sembra il favorito per il post Gennaro Gattuso.

