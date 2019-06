MILAN NEWS – Come già scritto ampiamente stamattina e nei giorni scorsi, la rivoluzione del Milan attuata dall’amministratore delegato Ivan Gazidis ha dei punti specifici già ben chiari.

Il primo è che si vorrà dare maggiori poteri e responsabilità a Paolo Maldini, lo storico capitano a cui è stata proposta la poltrona di direttore dell’area tecnica dopo l’addio di Leonardo. Sarà dunque lui, qualora dovesse dare il proprio benestare, ad indirizzare le scelte più importanti a livello tecnico-strategico, come la decisione sul prossimo allenatore del Milan ed i progetti sul fronte calciomercato e rinnovi contrattuali.

Ma secondo il Corriere dello Sport Maldini non sarà solo: la volontà di Gazidis sarebbe quella di affiancare all’ex difensore anche un ‘Mister X’, un dirigente non ancora identificato che possa lavorare fianco a fianco con Maldini. Il profilo sembrerebbe essere quello di un direttore sportivo maturo e con idee interessanti, che possa garantire al prossimo mister (Giampaolo?) una rosa all’altezza della situazione e acquisti in linea con il suo modulo tattico.

L’area sportiva del Milan dunque dovrebbe essere composta da Maldini come direttore, un D.S. che lavori costantemente al suo fianco e che si occuperà delle trattative, e Geoffrey Moncada che continuerà a dirigere l’area scout, così da reperire in giro per il mondo talenti giovani e pronti al salto di qualità in maglia rossonera.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

