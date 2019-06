CALCIOMERCATO MILAN – Il difensore centrale Kevin Bonifazi è uno degli ultimi nomi accostati al Milan per il futuro, in vista della prossima sessione estiva di mercato.

I rossoneri sembrano voler puntare su un progetto tecnico che prevede l’utilizzo di calciatori giovani e talentuosi, così da costruire una squadra con ambizione a lungo raggio e non solo nell’immediato. Bonifazi rientra perfettamente nelle caratteristiche richieste dal progetto lanciato dall’a.d. Ivan Gazidis: giovane, di carattere, già nel giro della Nazionale Under-21 e con un paio di campionato positivi in Serie A in prestito alla Spal.

Calciomercato Milan, Bonifazi lunsigato dalle voci sul futuro in rossonero

Bonifazi non a caso sarà uno dei protagonisti della Nazionale azzurra che giocherà i prossimi Europei di categoria che partiranno tra due settimane. Il centrale di proprietà Torino oggi è intervenuto in conferenza stampa e, interpellato sui rumors che lo vedono in direzione Milan, si è detto piuttosto lusingato: “Il Milan mi vuole? Sono voci che ovviamente mi fanno piacere, ma non sto pensando al mio futuro. Al momento sono concentrato sull’Europeo e certe notizie possono solo distrarti. Sarà importante per tutti noi giovani far bene all’Europeo, è un modo per farci conoscere e aumentare l’attenzione”.

Testa sulle spalle e concentrazione sulla maglia azzurra dunque per Bonifazi, che però a 23 anni appena compiuti sente già l’esigenza di un salto di qualità. Nelle ultime ore si è parlato soprattutto di un possibile affare con il Torino, che sta cercando di strappare Patrick Cutrone al Milan e che nell’affare potrebbe inserire proprio il centrale classe ’96 nativo della provincia di Rieti.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

