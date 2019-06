MILAN NEWS – La stagione di Davide Calabria, terzino destro del Milan, era terminata anzitempo per via di un brutto infortunio circa un mese fa.

Buone le prestazioni in linea generale del difensore classe 1996, abile a vincere la concorrenza rossonera del veterano Abate e del rientrante Conti ed a guadagnarsi la fiducia di mister Gennaro Gattuso. Peccato per la rottura del perone che ha costretto Calabria a dare forfait e ad escluderlo dalle ultime gare di campionato decisive per la lotta alla Champions League.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calabria però sembra aver ormai recuperato dal durissimo problema fisico: secondo quanto riporta Sky Sport il difensore del Milan oggi raggiungerà il ritiro di Formello, alle porte di Roma, dove la Nazionale Under-21 azzurra sta preparando la missione all’Europeo di categoria che comincerà il prossimo 16 giugno e si disputerà nel nord Italia.

Un’ottima notizia sia per il commissario tecnico Luigi Di Biagio, che avrà a disposizione per l’Europeo uno dei calciatori più importanti e rappresentativi dell’ultimo corso Under-21, sia per il Milan che dunque riavrà Calabria abile ed arruolato già per l’inizio del ritiro estivo. Un recupero lampo tra l’altro per il difensore, che rischiava seriamente di saltare l’impegno internazionale ed invece sarà presente, probabilmente anche con la fascia da capitano al braccio.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it