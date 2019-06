News Milan: Maldini vuole un direttore sportivo operativo e potrebbe essere un ex giocatore rossonero. Ha scelto Giampaolo per la panchina.

Il Milan ha già iniziato i lavori per la costruzione del nuovo corso. Paolo Maldini è al centro di tutto: ora il club rossonero è nelle sue mani. Lui e Ivan Gazidis sono al lavoro per completare l’organigramma.

Gianluca Di Marzio a ‘Calciomercato – L’originale’ su ‘Sky Sport’ ha fatto il punto della situazione, partendo proprio dall’ex capitano. Maldini ha infatti deciso di accettare l’offerta di Gazidis ed è il nuovo direttore tecnico. Adesso è impegnato nella ricerca del direttore sportivo, che quindi sarà una scelta sua. Vuole un profilo che sia operativo in pianta stabile. Per adesso esclusa l’ipotesi Geoffrey Moncada, attuale capo scout. Secondo il noto giornalista potrebbe trattarsi di un ex giocatore rossonero, ma per ora non c’è ancora il nome. Se ne saprà di più già nelle prossime ore.

Per quanto riguarda l’allenatore, ormai non c’è più dubbio. Maldini ha già scelto Marco Giampaolo, già vicino al Milan nell’estate del 2016. Stavolta il grande club torna ad essere nel suo destino. La rescissione contrattuale con la Sampdoria è solo questione di giorni. Pare che l’abruzzese sia pronto a rientrare dalla breve vacanza in barca per poter arrivare a Milano e firmare il prima possibile. Prima però deve ovviamente liberarsi dalla Sampdoria.

DI MARZIO: “ATALANTA, MANCINI SACRIFICABILE. PROFILO DA MILAN”

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it