CALCIOMERCATO MILAN – Le indiscrezioni continuano senza sosta tra i media, anche e soprattutto adesso che qualcosa in casa Milan sembra essersi mosso.

Ovvero che Paolo Maldini ha accettato il ruolo di direttore tecnico e che Marco Giampaolo è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore. Qualche indizio è arrivato proprio dal futuro allenatore, che dalla Sampdoria potrebbe portare in rossonero due calciatori. Ma non finiscono qui le voci. Si parla di un riavvicinamento tra Milan e Luis Muriel. L’attaccante lo scorso gennaio aveva un accordo con la Fiorentina, nonostante i rossoneri lo avessero contattato.

Per rispettare la parola data, ha preferito andare ai viola. L’avventura non è andata benissimo perché la situazione interna del club era molto intricata. Non a caso si son giocati la salvezza all’ultima giornata e c’è stato l’addio di Pioli e l’arrivo di Montella.

-> Per seguire il calciomercato Milan, CLICCA QUI <-

Calciomercato Milan, rispunta Muriel

Il futuro di Muriel ad oggi è ancora incerto, in quanto la Fiorentina non gli dà alcuna garanzia di riscatto, soprattutto visto che sono in mezzo ad un cambio di proprietà, dai Della Valle all’italo-americano Rocco Commisso. Il centravanti colombiano è di proprietà del Siviglia, con un contratto in scadenza nel giugno 2022. I viola molto probabilmente non si avvarranno del diritto di riscatto e dunque la palla passerà a Monchi.

Il Milan, stando a quanto riporta Sportitalia, avrebbe rinnovato il proprio interesse per Muriel. Il giocatore apprezza i rossoneri, e soprattutto potrebbe ritrovare Marco Giampaolo, suo ex allenatore nel 2016-2017 con la Sampdoria. Quella per Muriel fu un ottima stagione: collezionò 31 presenze in Serie A, segnando 11 gol e 8 assist.

L’arrivo di Muriel potrebbe essere un innesto interessante per il Milan. È vero che un classe 1991, ha già compiuto 28 anni, ma ha buona esperienza ed è in forma anche se negli ultimi mesi ha deluso con la Fiorentina.

Come riserva da seconda punta, considerando anche le 3 competizioni stagionali che i rossoneri dovranno affrontare, sarebbe ottimo. Un giocatore veloce che ha partita in corso può dare il suo contributo, magari sfruttando qualche contropiede per chiudere le partite. Cinismo che al Milan è mancato tanto in questi anni.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it