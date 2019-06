News Milan, Ferrero chiede un indennizzo per liberare Giampaolo?

Marco Giampaolo è ancora in vacanza e formalmente rimane l’allenatore della Sampdoria. C’è un contratto in scadenza a giugno 2020 e dovrà essere risolto prima di poter firmare per il Milan.

Il club rossonero non sta accelerando perché prima deve sistemare il team che affiancherà Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico. Deve essere ingaggiato un nuovo direttore sportivo e solamente dopo ci sarà l’accelerata per l’allenatore. Salvo sorprese, sarà Giampaolo il prescelto. Dalle ultime dichiarazioni di Massimo Ferrero è emerso che finora il Milan non lo abbia ancora chiamato per parlare del tecnico nato a Bellinzona.

Secondo quanto confermato da Sportmediaset, all’inizio della prossima settimana ci dovrebbe essere l’incontro tra Giampaolo e Ferrero per la risoluzione del contratto. La novità potrebbe essere la richiesta da parte del patron della Sampdoria di un piccolo indennizzo al Milan per liberare l’allenatore. L’imprenditore romano non appare comunque propenso a fare le barricate, infatti ha già avviato da tempo contatti sia con Stefano Pioli che con Eusebio Di Francesco. In casa blucerchiata si sta già lavorando al futuro senza Giampaolo. Vedremo se anche senza Joachim Andersen e Dennis Praet, nel mirino del Diavolo e anche dell’Arsenal.

Redazione MilanLive.it

