Il Milan prosegue la caccia al nuovo direttore sportivo, che dovrà affiancare Paolo Maldini nelle trattative di calciomercato. Un profilo che piace molto è quello di Igli Tare, protagonista di un ottimo lavoro alla Lazio in questi anni.

Per esperienza e competenze è ritenuto un ds ideale alle esigenze rossonere. Sa scovare rinforzi di qualità a costi contenuti e fare cessioni a prezzi elevati. Il suo operato è stato molto apprezzato, proprio per questo Claudio Lotito intende tenerselo stretto. Sky Sport conferma che è alquanto improbabile un addio di Tare alla Lazio. Viene definito praticamente impossibile un divorzio dal club biancoceleste, al quale è molto legato.

Anche il Bayern Monaco aveva pensato a lui, però l’ex giocatore appare destinato a rimanere a Roma. Il Milan dovrà puntare su altri profili. Stanno circolando diversi nomi, però non è ancora chiaro quale possa avere più chance di approdare in rossonero. Ci sono più direttori sportivi che che possono fare bene. Si è parlato anche di qualche ex calciatore milanista, ad esempio Manuel Rui Costa. Quest’ultimo sta facendo il ds al Benfica da anni e pertanto potrebbe rappresentare una buona opzione.

