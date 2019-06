News Milan: direttore sportivo cercasi, suggestioni Rui Costa e Boban. Pressing su Tare.

Il giorno degli annunci potrebbe essere venerdì. Paolo Maldini è già al lavoro da direttore tecnico, anche se non c’è stata ancora una comunicazione ufficiale. Ha scelto Marco Giampaolo come allenatore, ma mancano ancora altri tasselli.

In questi giorni si sta lavorando molto sulla composizione dello staff dirigenziale. In particolare, ci sono dei dubbi sulla figura del direttore sportivo, indispensabile in sede di calciomercato. Serve un profilo di spessore, uno che possa aiutare un “esordiente” come Maldini nella gestione sportiva del club. Sono stati fatti tanti nomi in questi ultimi giorni: il preferito, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ di questa mattina, resta Igli Tare, ma è un obiettivo molto complicato. Lui è molto legato alla Lazio e a Claudio Lotito, quindi le speranze sono davvero poche. Ma da via Aldo Rossi (e da Londra) continua il pressing. Dalla capitale è già arrivato qualche rifiuto, ma il Milan vuole provarci ancora. Attenzione anche a due bellissime suggestioni, sicuramente molto gradite dai tifosi e non solo.

Milan, caccia al ds: idee Boban-Rui Costa

Stando alle indiscrezioni di questi ultimi giorni, Maldini starebbe pensando anche ad un ex giocatore del Milan per il ruolo di direttore sportivo. Da qui nasce l’idea, come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, di Manuel Rui Costa, oggi direttore sportivo (con ottimi risultati) del Benfica, club a cui il portoghese è ovviamente molto legato. Una chiamata del suo vecchio capitano però potrebbe coglierla al volo. Si è fatto in queste ore anche il nome di Zvonimir Boban, attuale vice segretario della FIFA. Il croato arriverebbe per un ruolo dirigenziale di più alto livello rispetto a quello del “semplice” direttore sportivo e uomo mercato. Queste ultime due sono vere e proprie suggestioni, al momento infatti non si registrano contatti, mentre con Tare qualche telefonata c’è stata. La situazione sembra ancora in alto mare, ma il Milan ha fretta di risolvere. C’è una stagione da programmare.

