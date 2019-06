CALCIOMERCATO MILAN – Le strade tra Gianluigi Buffon e il Paris-Saint Germain si dividono. Oggi è arrivata l’ufficialità della risoluzione del contratto tra il portiere e il club francese.

Su Instagram Buffon ha spiegato il suo addio: “Oggi si conclude questa mia avventura fuori dall’Italia: il Psg mi ha proposto un rinnovo di contratto che non mi sono sentito di accettare spinto dal desiderio di prepararmi a nuove esperienze umane e nuove sfide professionali. Ringrazio il Presidente Nasser, i dirigenti e tutti i miei compagni di squadra che mi hanno regalato tanti giorni di spensierata giovinezza. Vi auguro il meglio convinto che continuerete a scrivere insieme le pagine di questa importante storia. Allez Paris! Merci e bonne chance pour tout!”.

PSG all’assalto di Donnarumma?

A questo punto il PSG potrebbe essere alla ricerca di un nuovo portiere. Attualmente in rosa c’è Alphonse Areola (26 anni), che ha giocato titolare nel corso della stagione. Inoltre dovrebbe tornare Kevin Trapp (28 anni) dal prestito all’Eintracht Francoforte. Certamente due portieri non giovanissimi, ma sicuramente esperti che possono ancora essere utili alla causa.

Ma il club di Nasser Al-Kelhaifi potrebbe tornare all’assalto per Gianluigi Donnarumma, senza dubbio migliore dei due sopracitati e che può già vantare oltre 150 presenze nel Milan, anche se ancora non ha fatto il suo esordio in Champions League. Donnarumma ha soltanto 20 anni, ma già in rossonero guadagna uno stipendio da top player: 6 milioni di euro.

Con lui il club rossonero potrebbe fare una plusvalenza clamorosa, considerando che per meno di 50 milioni di euro difficilmente ci sarà una cessione. L’impatto sul bilancio del Milan in caso di cessione di Donnarumma sarebbe parecchio interessante. E di per sé già questa cifra è abbastanza bassa rispetto ai prezzi che girano sul mercato in questi ultimi anni. Basti pensare a Kepa (24 anni) pagato 80 milioni dal Chelsea la scorsa estate, con meno esperienza e addirittura meno giovane di Gigio.

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse. C’è ancora tutta l’estate davanti. Nel caso di cessione di Donnarumma, il Milan potrebbe tornare a puntare su Pepe Reina e prepararsi ad affidare la porta ad Alessandro Plizzari (classe 2000), che con lo spagnolo potrebbe crescere ulteriormente.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

