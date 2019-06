News Milan: Tare e Boban stanno seriamente pensando all’offerta rossonera.

Paolo Maldini ha scelto: per il suo nuovo Milan vuole Igli Tare e Zvonimir Boban. Il primo ovviamente ricoprirebbe il ruolo di direttore sportivo; il secondo invece potrebbe diventare direttore generale del club.

Stando alle ultime voci riportate da ‘Sky Sport’, entrambi sarebbero molto tentati dall’offerta rossonera. Boban addirittura avrebbe già detto sì, nonostante abbia oggi una posizione molto importante alla FIFA. “Lo lego alla Tour Eiffel“, ha detto poco fa Gianni Infantino proprio in merito a questa indiscrezioni. Ma la verità è che il croato sarebbe ben felice di intraprendere quest’avventura in rossonero. La trattativa è difficile, perché prima deve liberarsi dalla Federazione. I tempi non sono stretti, ma c’è ottimismo.

Come già spiegato, Boban occuperebbe il ruolo di direttore generale. Sarebbe una sorta di vice di Ivan Gazidis: dovrebbe occuparsi dalla parte “politica” e quindi curare i rapporti con le varie organizzazioni, ma non mancherà il suo apporto anche alla parte sportiva. Ma ora veniamo a Tare, l’operazione più difficile: l’albanese è molto legato alla Lazio e non vorrebbe lasciare Claudio Lotito, che gli ha dato fiducia in questo ruolo. Ma l’offerta del Milan è molto allettante dal punto di vista economico e professionale… Se prima era convinto di restare, ora si sta facendo qualche domanda in più.

Redazione MilanLive.it

