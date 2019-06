News Milan: Ferrero ha commentato nuovamente le voci sul futuro rossonero di Giampaolo.

Il Milan ha scelto Marco Giampaolo come nuovo allenatore. C’è già la stretta di mano con Paolo Maldini. Entro lunedì il tecnico si libererà dalla Sampdoria e potrà firmare senza problemi il nuovo contratto (un biennale da circa due milioni).

Nessuno si è ancora esposto su questa notizia. Massimo Ferrero, intervistato dai giornalisti fuori ad un albergo a Genova, ha nuovamente spiegato com’è la situazione al momento: “Io sono un lettore attento di giornali. Giampaolo l’ho sentito, mi ha detto che va in vacanza e ci vediamo lunedì. Questo l’ho già detto, lo avete anche scritto”.

Il numero uno della Samp ricorda che Giampaolo ha ancora un contratto. Poi però commenta il suo possibile passaggio al Milan: “Giampaolo è sotto contratto con me. Leggo dai giornali che andrà al Milan, dico che il Milan farà un grande acquisto e, ripeto, non posso mai trattenere una persona che dopo la Sampdoria vola in alto e va a far bene in altri lidi”.

Nonostante il tentativo di tenere alla larga queste indiscrezioni, Ferrero ha confermato fra le righe che la cosa è praticamente fatta. Ieri si è parlato di una possibile richiesta di un indennizzo da parte del numero uno blucerchiato per liberare Giampaolo, voce però non confermata. Bisogna attendere il fatidico incontro di lunedì per avere un quadro della situazione più chiara.

